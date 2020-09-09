فيديو.. تامر حسني يرقص على أغنية "بالبنط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: انتشر منذ ساعات، فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للفنان تامر حسني وهو يرقص على أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي. وظهر تامر حسني وهو يرقص برفقة عدد من العمال بأحد المطاعم على الأغنية الشهيرة. يذكر أن تامر حسني، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "مش أنا" ويشاركه البطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

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