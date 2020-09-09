تراند اليوم : بالفيديو.. إهانة لعاملات بالسعودية يستدعي تدخل السلطات

أثار فيديو وصور لعاملات في المملكة العربية السعودية ، غضبا وجدلا واسعا.

ويظهر الفيديو عاملات نظافة أثناء قيامهن بالتنظيف داخل أحد محلات الشركة، بينما قام موظف آخر بتصويرهن وإرسال الصور والفيديو إلى مجموعة خاصة بالعمل عبر تطبيق "واتساب".

وطالب نشطاء السلطات المعنية في السعودية بالتدخل العاجل، معتبرين تداول تلك الصور إهانة للمرأة السعودية أثناء تأدية عملها مهما كان نوعه.

من جهتها، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إن فرق التفتيش بالوزارة تحقق في مقطع فيديو أظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ناصر الهزاني، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن إساءة للموظفات، فإن التحقيق يتم حاليا من قبل فرق التفتيش، وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقا للنظام".