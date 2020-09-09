اليوم.. انطلاق مهرجان تون الموسيقي في المعز‏ بمشاركة 12 فرقة غنائية

يشهد مركز الربع الثقافي بشارع المعز، الليلة انطلاق فعاليات مهرجان تون الموسيقي، ويحتضن المهرجان الأول لموسيقى الأندرجراوند ‏في منطقة المعز 12 حفلة موسيقية على مدار 9 أيام، تضم توليفة من أبرز التجارب الغنائية والموسيقية في مجال الموسيقى البديلة، بمشاركة ‏كوكب وكاريزما باند وفرقة كوحيتي وفرقة تركيبة، بجانب مشروع روح وفرقة درجي ومشروع صبري مكين وفرقة جاز تون وفرقة ‏راي نا وفرقة اوسكاريزما. مكين وفرقة جاز تون وفرقة ‏راي نا وفرقة اوسكاريزما. ‏ كما يشهد المهرجان ليلة خاصة لفرقة الحضرة للإنشاد الديني في ثاني أيامه، بينما تفتتح فعاليات المهرجان بحفل موسيقي كلاسيكي على ‏طريقة فرقة ‏the Sinatras، في حين يُسدل الستار على المهرجان يوم الجمعة Advertisements 19 سبتمبر بحفل طربي للفنان علي الألفي. 19 سبتمبر بحفل طربي للفنان علي الألفي. ‏ ويعد مهرجان ‏Tune Festival‏ أول تجربة كرنفالية من نوعها يشهدها شارع المعز في الحسين، بتسليطه الضوء على الفرق الموسيقية ‏الصاعدة في مجال الأندرجراوند في مصر، وإعطائها متنفسًا جماهيريًا لاستعراض مواهبها الفنية بعد فترة توقف طويلة عن النشاط الفني، على ‏خلفية أزمة كورونا التي أدت لإلغاء كافة الفعاليات الموسيقية لمدة عدة أشهر، حتى عادت الحياة تدريجيًا مؤخرًا لمجال الحفلات الموسيقية.

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