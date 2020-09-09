راندا البحيري توجه رسالة إلى المسئولين بشأن حمو بيكا

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة إلى المسؤولين بشأن عدم إحياء الفنان حمو بيكا الأفراح، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت رندا البحيري فيديو لحمو بيكا، وعلقت عليه قائلة: يعني الرجل فرح مصر كلها

و عمل أفراح الناس كلها وغني و فرح الدنيا ومش عارف يعمل فرحه .. حرام.

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وأضافت راندا قائلة: احنا حضرنا اليومين دول افراح ناس كتير .. اشمعني حمو بيكا ميعملش فرح .. ارجو من السادة المسئولين يسمعوا كلامه

في الفيديو و يعرفوا اد ايه هو طيب و معندوش دلوقتي طلب غير انه ياخد تصريح يعمل الفرح عادي في اي ڤيلا عادي زي ما كل الناس بتعمل كل يوم.

وكان حمو بيكا نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصرح من خلاله قائلًا: رسالة لسعادة رئيس الجمهورية .. حمو بيكا عايز يفرح ستايلست ومصمم الأزياء النجوم إسلام سعد.