شاهد .. إڤانيسنس يطرح كواليس كليب Use My Voice

طرح الباند العالمي إڤانيسنس كواليس تصوير كليب Use My Voice، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. Advertisements يذكر أن الباند العالمي إڤانيسنس طرح مؤخرًا كليب بعنوان The Game Is Over، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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