فيديو .. مايا دياب تطرح أحدث أغنياتها The Sound Of Beirut

طرحت الفنانة مايا دياب أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم The Sound Of Beirut، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وظهر من خلال الكليب بعض اللقطات لضحايا مرفأ بيروت، والدمار الذي خلفه الانفجار، وأيضًا لقطات للمظاهرات في الشارع اللبناني بعد الانفجار، كما ظهرت النجمة الكبيرة

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صباح وهي تغني والنجمة الكبيرة فيروز لتؤكد أن بلدها قادر على العودة للحياة من جديد، وستحيا لبنان رغم كل الماَسي التي تعيشها، كما أختتم الكليب بمقولة: أكثر من 250 ضحية وأكثر من 300 ألف شخص بلا مأوى .. تحية إلى أرواح الفنانين العمالقة الذين عاشوا وعاصروا لبنان الجميل صباح، وديع الصافي، فريد الأطرش .. تحية عشق، حب، إحترام وإجلال إلى الأيقونة الأمل التي حملت لبنان وعاصرت كل مراحله واليوم تشهد أصعب مآسيه السيدة فيروز لبنان.

يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ربع ساعة، والكليب من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كريكا، وتوزيع أنور عمرو، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.