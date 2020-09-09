طرحت الفنانة مايا دياب أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم The Sound Of Beirut، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وظهر من خلال الكليب بعض اللقطات لضحايا مرفأ بيروت، والدمار الذي خلفه الانفجار، وأيضًا لقطات للمظاهرات في الشارع اللبناني بعد الانفجار، كما ظهرت النجمة الكبيرة
يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ربع ساعة، والكليب من إخراج كريستيل يونس، والأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كريكا، وتوزيع أنور عمرو، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. مايا دياب تطرح أحدث أغنياتها The Sound Of Beirut لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.