في هذا الموعد .. رزان مغربي تستأنف تصوير صابر وراضي

تستأنف الفنانة رزان مغربي تصوير مشاهدها بفيلم صابر وراضي بدءًا من الأحد المقبل، مع الفنان أحمد آدم.
وتجسّد رزان دور سكرتيرة رجل أعمال تسمى جاسمين وتدخل في صراعات مع أحمد آدمفي إطار كوميدي.
وقد صوّر أبطال العمل أكثر من نصف المشاهد ويسابق المخرج أكرم فريد الزمن من أجل عرض الفيلم في رأس السنة الجديدة،بعدما واجه صعوبات عدّة بدءًا من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفيلم صابر وراضي من تأليف علاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محي الدين، سلوى عثمان، يسرا المسعودي، محمد مهران، ساندي، فريدة حسام، يوسف حسام.
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