فيديو..تامرحسين يكشف كلمات جديد من أغنية "أماكن السهر"

نشر الشاعر تامر حسين، مقطع غنائي برفقة الملحن عزيز الشافعي، احتوى على كلمات جديد من أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب "أماكن السهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي

الشهير "فيسبوك".

ضم المقطع جلسة غنائية بين حسين وهو يغني الكلمات الجديدة مع عزف على آلة العود للشافعي، وعلق عليه قائلاً:"ده انا حتى

لواتوصيت، برضه قُليل ده عليه".

يذكر أن كليب "أماكن السهر" قد سجل أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج:أحمد الجندي.

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