فيديو.. بلقيس تطرح أحدث أغنياتها هذا مَلَـكْنا

طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم هذا مَلَـكْنا، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية هذا مَلَـكْنا من كلمات المصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح. Advertisements يذكر أن الفنانة بلقيس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أرجوك، والكليب من إخراج أحمد عبد الواحد، والأغنية من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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