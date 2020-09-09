فيديو..أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي تصل إلى كندا

نشر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، مقطع موسيقي من أحدث كتاباته الغنائية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". ضم الفيديو عزف للأغنية بآلة الـ "فلوت"، وعلق أيمن عليه قائلاً:"الله كندا" يذكر أن "بالبنط العريض" قد حققت نجاح جماهيري ضخم فور صدورها، وسجلت رقم Advertisements قياسي للمشاهدات في وقت قصير من طرحها، حيث حصدت أكثر من 82 مليون مشاهدة، فيما يقرب من 3 أسابيع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما. قياسي للمشاهدات في وقت قصير من طرحها، حيث حصدت أكثر من 82 مليون مشاهدة، فيما يقرب من 3 أسابيع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما.

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