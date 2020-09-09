تراند اليوم : عايز تتفرج علي نتفليكس مجانا : تعالي أقولك

من أجل إعطاء العملاء المحتملين لمحة عما سيحصلون عليه إذا اشتركوا في خدماتها، قدمت “​نيتفليكس​” خدمة جديدة لمشاهدة بعض الأفلام أو مشاهدة الحلقة الأولى من العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة. ويمكنك ببساطة كتابة هذا الرابط أو نسخه في متصفح ​الويب​ الخاص بك لمشاهدة المحتوى المجاني الذي تقدمه “​نتفليكس​” https://www.netflix.com/in/watch-free.

وهذا الخيار متاح للهواتف الذكية وأجهزة ​الكمبيوتر​ المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام “أندرويد” فقط. ولا يمكنك الوصول إلى هذا الخيار على أجهزة “iOS”.

وأحد أشهر البرامج التلفزيونية في القائمة، هو “Stranger Things”. والحلقة الأولى من مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني كافية لتجعلك تشترك في خدمة “نتفليكس”. أما البرامج والمسلسلات التلفزيونية الأخرى المتوفرة على الخدمة المجانية، فهي:

Grace and Frankie ،Murder Mystery ،Love is Blind ،The Two Popes ،Bird Box ،The Boss Baby Back in Business ،Our Planet and Elite.

ويذكر أن “نيتفليكس” هي أكبر خدمة ث في العالم على الرغم من ارتفاع رسوم الاشتراك فيها مقارنة بتطبيقات البث الأخرى مثل “Disney + Hotstar” و”​Amazon Prime Video​” وغيرها. ومع ذلك، تقدم “نيتفليكس” مكتبة ضخمة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية عبر لغات مختلفة.