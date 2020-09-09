تراند اليوم : الفنانة السودانية إنصاف مدني تتضامن مع متضرري السيول بطرقتها

اطلقت الفنانة انصاف مدني حملة ضخمة للتضامن مع متضرري السيول والامطار، تلك الحملة التي ستبتدئ بأوبريت غنائي يشارك فيه عدد من الفنانين، إلى جانب حفلات سيتم تنظيمها بالأماكن المتضررة.

وكان كشف والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم عن حجم الاضرار بالولاية جراء الفيضانات وتمثلت في 11 حالة وفاة منذ وتضرر 733 منزل 200 منها انهارت كليا بالاضافة الى 16 مرفق حكومي و300 فدان مزروعة غمرت تماما بالمياه.

وأضاف ان الولاية شهدت معدلات كبيرة للامطار هذا الموسم وغير مسبوقة واكد ان الوضع بالولاية تحت السيطرة تماما ولايحتاج لتدخل في الوقت الراهن واشار الي أن اكثر المحليات تضررا هي الرهد وام روابة والمناطق حول خور ابوحبل وسودري وبارا.