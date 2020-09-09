تراند اليوم : صاروخ أرض جو .. زوجة محمد زيدان تستعرض أنوثتها – اتفرج

حرصت زوجة لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، stories جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلاد رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري.

تألقت زوجة محمد زيدان في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزقا من الركبة ونسقت معه بلوزة ذات اكمام طويلة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت زوجة محمد زيدان حذاء ذا كعب عال باللون الفوشيا، بينما اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا معها.

فيما لفتت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة عصرية، مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الراقي الذي زاد من جاذبيتها.