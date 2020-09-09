تراند اليوم : بعد أشهر من طلاقها .. كارلا حداد تحصل علي بوسة جديدة – صورة

بعد انفصالها عن الممثل والإعلامي اللبناني طوني أبو جودة، أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد دخولها القفص الذهبي مجددا.

وتزوجت كارلا حداد من شاب يدعى وائل قسيس في كنيسة مار نقولا في منطقة بلونة اللبنانية بحضور الاهل والمقربين من الطرفين.

وظهرت كارلا حداد بفستان بسيط وتسريحة شعر أنيقة.

وقد أعلنت كارلا حداد عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي ونشرت كارلا عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: “رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس”، وعلقت على الصورة كاتبة: “لا تزعلوا نحن مبسوطين”.