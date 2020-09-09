زاك إيفرون يعيش قصة حب جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: تمّ الكشف عن أن النجم العالمي زاك إيفرون يعيش حالياً قصة حب جديدة مع نادلة أستراليا سمراء تدعى فانيسيا فالاداريس.
وكانت التقطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مؤخرًا صورًا لإيفرون وفالاداريس ، 25 عامًا ، وهما يمسكان أيديهما في نزهة في خليج بايرون، وذلك بعد أشهر من مشاهدتهما يستمتعان بعطلة تزلج معًا في ثريدو.
وبحسب موقع TMZ، فإن إيفرون ينوي جعل خليج بايرون ، نيو ساوث ويلز مقر إقامته الدائم.
وبالعودة إلى شهر حزيران/يونيو ، رأى السكان المحليون إيفرون يتسكع في مقهى المتجر العام في بايرون باي – وهو نفس المطعم الذي أفادت مجلة “بيبول” بأن فالاداريس كانت تعمل فيه عندما التقت بالممثل.
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