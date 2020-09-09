كايلي جينر تعيش كابوسًا يوميًا.. وما علاقة ترافيس سكوت؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد حوالى السنة على إنفصال نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن حبيبها ووالد طفلتها ترافيس سكوت، والحديث عن دخولها مؤخراً بعلاقة حب جديدة مع شاب فلسطيني الأصل، إنتشرت أخبار عن أن جينر تعيش كابوساً يومياً، خوفاً من قيام سكوت، بنشر صور وفيديوهات عارية لها.
إلا أن موقع Gossip Cop نفى هذه الشائعة، مؤكداً أنه لا يوجد من الأساس نية لقيام ترافيس سكوت بهذا التصرف،إضافة إلى أن كايلي جينر تثق كثيراً به.
وكانت شاركت جينر مؤخراً المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً، ظهرت في بعضها برفقة حبيبها الجديد ذي الأصول الفلسطينية فيصل خضرة.
وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية منسجمين مع بعضهما بشكل كبير، إذ تفاعل المتابعون مع إطلالتهما هذه متمنين لهما السعادة، فيما تساءل البعض الآخر عن حبيبها السابق ترافيس سكوت.
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