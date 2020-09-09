العالم المقبل.. علاقة بين جارتين تواجه الملل والغيرة في الريف الأمريكي

متابعة بتجـــــــــــــرد: تنافس المخرجة النرويجية مونا فاستلولد على جوائز الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلمThe World to Come أو العالم المقبل، الذي يضم حشداً من النجوم مثل فانيسا كيربي، كاترين وترستون، كيسي أفليك، وشارك في كتابة السيناريو كل من رون هانسن، جيم شيبارد.

ويدور الفيلم في منتصف القرن الـ19، في مكان ما على طول حدود الساحل الشرقي الأمريكي، حيث يقاتل زوجان متجاوران المشقة والعزلة رغم الطبيعة الساحرة التي تحيط بهما، ما يمثل تحدياً لهما جسدياً ونفسياً.

وعلى مدار ساعة و38 دقيقة نتابع قصة حياة إبيجيل التي تبدأ عاماً جديداً لها مع زوجها داير في مزرعة خاصة.

وتمارس الزوجة هوايتها في تسجيل يومياتها في دفتر خاص، وتعيش تناقضات بين عواطفها المركبة المعقدة وأسلوبها النظامي المرتب.

وعندما يأتي الربيع تلتقي الزوجة مع تالي الجارة الجميلة الجديدة التي جاءت مع زوجها فيني، وتنشأ بين الزوجتين علاقة في محاولة لملء الفراغ الذي تشعر به كل منهما.

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ولكن الزوجين مع ترحيبهما في البداية بتلك العلاقة يشعران بالقلق والغيرة، ويحاول فيني إبعاد زوجته، وهو ما تقاومه إبيجيل بضراوة بعد أن شعرت أنها وجدت روحاً مقربة إليها.

تجمع المخرجة النرويجية مونا فاستفولد بين التمثيل والإخراج، ولكنها تعيش في بروكلين بنيويورك. بدأت مسيرتها مع الأفلام الروائية مع فيلمThe Sleepwalker أو السائر نائماً الذي عرض في عام 2014 بمهرجان صاندانس.

كما أخرجت فيديوها ت موسيقية لعدد من المطربين من بينهم زوجها السابق سوندر ليرشي.

وكتبت مونا سيناريو فيلم بعنوان The Childhood of a Le أو طفولة قائد.