قضايا النساء تهيمن على أفلام “البندقية السينمائي”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تشكّل النساء ونضالهن وقضاياهن من أجل حقوقهن محور عدة أفلام تشارك في المنافسة على جائزة الأسد الذهبي التي تُمنح، السبت المقبل، في ختام مهرجان البندقية السينمائي.

ويبدو أن المهرجان الذي انتُقد في السنوات الأخيرة لانعدام المساواة بين الجنسين في خياراته، استنهض همته للدورة الـ77 مع اختيار 8 مخرجات من أصل 18 سينمائياً للمنافسة في المسابقة الرسمية.

وما يزال الجدل حول مكانة النساء، يتصدّر النقاش العام منذ حملة #مي تو، المناهضة للتحرش الجنسي، يعصف بعالم السينما، ويعج مهرجان البندقية بالنساء القويات والمؤثرات منذ انطلاق فعالياته في الثالث من سبتمبر الجاري.

تخرج إليانور ماركس ابنة الفيلسوف الشهير كارل ماركس الذي وضع أسس الشيوعية من الظل بفضل الفن السابع مع فيلم عن حياتها بعنوان “مس ماركس” يشارك في المسابقة الرسمية.

وقالت المخرجة: “إن قصة إليانور تحمل في طياتها مواضيع جد عصرية لدرجة أنها ما تزال اليوم تعد ثورية، وتبرز الصعوبات والتناقضات” في مسار تحرير النساء.