بين الموت.. بطل يسعى للحب ومخرج يبحث عن الجوائز

متابعة بتجـــــــــــــرد: على مدار ساعة و28 دقيقة، يحكي فيلم In Between Dying، أو «بين الموت»، قصة حب لشاب يدعى ديفيد يحاول أن يعثر على عائلته الحقيقية، ويحاول أن يكمل دائرة حياته في يوم واحد. وعندما يجد الحب، يعثر عليه في المكان الذي كان يعيش فيه دائماً، ولكنه يكتشف أنه وصل متأخراً.

الفيلم الذي يتنافس على جوائز الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، من إخراج هلال بيداروف الذي شارك في السيناريو مع رشاد صفر، ومن بطولة رنا اسجاروفا، حسين ناسيروف، وكان اسكاندارلي.

المخرج هلال بيداروف أذربيجاني ولد في عام 1987، فاز وهو في المرحلة الثانوية بمسابقتين للرياضيات، وقاد فريق أذربيجان في أولمبياد المعرفة والمعلومات في تايلاند عام 2011.

ولكنه ترك عالم المعلومات وهندسة الكمبيوتر ليواصل شغفه بالسينما، وعرض فيلمه الأول Hills Without Names أو «تلال بلا أسماء» في مهرجان مونتريال السينمائي في عام 2018. وفي نفس العام كسب جائزة موهبة الفيلم التسجيلي في مهرجان ساراييفو عن فيلمه Birthday أو «عيد الميلاد».

وفاز فيلمه الثالث the Persimmons Grew When أو «عندما نمت شجرة البرسيمون» بجائزتين في مهرجان نيون، وفيلمه «قلب سراييفو» بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان سراييفو في العام الماضي.

وتواصلت مسيرته مع الجوائز عندما فاز فيلمه Mother and Son بجائزة في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية في العام الماضي أيضاً، كما عرض فيلمه Nails In My Brain أو «مسامير في مخي» في مهرجان سينما دوريل.