شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يظهر ببدلة الفرح ويطالب بإقامة حفل زفافه: "حمو عايز يفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مطرب المهرجانات ​حمو بيكا، من محافظ الإسكندرية السماح له بإقامة حفل زفافه الذى تم منعه نتيجة إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، وظهر حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أنا عاوز أفرح وعاوز اتجوز، وجه عليا الدور إني أفرح زيي زيكم.. أنا بحب مصر وكل واحد مسئول في البلد.. كل الشعب عايز يجي يفرح لحمو بيكا.. حمو عاوز يفرح.. عاوز اعمل فرحي لازم تساعدوني.. هيحضر بس عيلتي وعيلة العروسة مش عامل مولد أنا منعت فرحى من الشارع عشان بحترم القوانين وعاوز أفرح زى أي عريس و أي شاب عاوز يفرح وهى كلها ساعتين فرح وياريت محدش يكسر فرحتى".

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وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك ( فلوس ..فلوس ) على اليوتيوب".

وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".