شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتنافسون فى سوق الأغنية الخليجية أبرزهم أصالة وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء المصريين وغيرهم لخوض تجربة الغناء الخليجى مجددا منهم أنغام وأصالة وغيرهما، سواء من خلال أغانى سينجل أو طرحها فى الألبومات الجديدة، وفى التقرير التالى يرصد"الخليج 365" أبرز هؤلاء المطربين الذين يقدمون أغانى خليجية جديدة.

أصالة

تستعد المطربة أصالة لطرح ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز،"ماعرف انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

كما يتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودي البابطين، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و"نعم اشتاق" من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"سوى"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، "انا معاك"، من كلمات سعودي بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"بيان" من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"لا تستسلم" من كلمات سعودي بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

أنغام

انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجى الجديد، والذى يحمل اسم "مزح"، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة :"الماستر جاهز ألبومى الخليجى الجديد مزح".

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كارمن سليمان

وتواصل المطربة كارمن سليمان تسجيل أغانى ألبومها الجديد، التى تقدمه باللهجة الخليجية بشكل كامل، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغانى الألبوم، ويتولى هندسة صوت ماهر صلاح.

ميس حمدان

انتهت الفنانة ميس حمدان من تصوير فوتوسيشن من أجل أغنيتها الخليجية التى تحمل اسم "اصحى صحصح ياغبى"، وهى من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال، ومن المقرر طرحها منتصف شهر سبتمبر الجارى على طريقة ريليكس فيديو، وتظهر من خلالها بـ 3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاح سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بحسب تصريحاتها.

ناصيف زيتون

سجل المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية سينجل جديدة بعنوان "لسة أحبك"، وتحمل اللون الرومانسى باللهجة الخليجية، وهى من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.