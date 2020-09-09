فن ومشاهير

مطربون يتنافسون فى سوق الأغنية الخليجية أبرزهم أصالة وأنغام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتنافسون فى سوق الأغنية الخليجية أبرزهم أصالة وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء المصريين وغيرهم لخوض تجربة الغناء الخليجى مجددا منهم أنغام وأصالة وغيرهما، سواء من خلال أغانى سينجل أو طرحها فى الألبومات الجديدة، وفى التقرير التالى يرصد"الخليج 365" أبرز هؤلاء المطربين الذين يقدمون أغانى خليجية جديدة.

أصالة

تستعد المطربة أصالة لطرح ألبومها الخليجى الجديد، الذى يحمل اسم "لا تستسلم"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب، ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز،"ماعرف انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

375eb4a6f6.jpg

كما يتضمن أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودي البابطين، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و"نعم اشتاق" من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"سوى"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، "انا معاك"، من كلمات سعودي بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"بيان" من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"لا تستسلم" من كلمات سعودي بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

 

أنغام

انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجى الجديد، والذى يحمل اسم "مزح"، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة :"الماستر جاهز ألبومى الخليجى الجديد مزح".

7960afcd6d.jpg

 

Advertisements

كارمن سليمان

وتواصل المطربة كارمن سليمان تسجيل أغانى ألبومها الجديد، التى تقدمه باللهجة الخليجية بشكل كامل، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد الانتهاء من تسجيل جميع أغانى الألبوم، ويتولى هندسة صوت ماهر صلاح.

6ea9c6c888.jpg

 

ميس حمدان

انتهت الفنانة ميس حمدان من تصوير فوتوسيشن من أجل أغنيتها الخليجية التى تحمل اسم "اصحى صحصح ياغبى"، وهى من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال، ومن المقرر طرحها منتصف شهر سبتمبر الجارى على طريقة ريليكس فيديو، وتظهر من خلالها بـ 3 لوكات مختلفة وإذا لاقت نجاح سوف تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بحسب تصريحاتها.

593c7f7f82.jpg

 

ناصيف زيتون

سجل المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية سينجل جديدة بعنوان "لسة أحبك"، وتحمل اللون الرومانسى باللهجة الخليجية، وهى من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

84b4de44f8.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطربون يتنافسون فى سوق الأغنية الخليجية أبرزهم أصالة وأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا