شكرا لقرائتكم خبر عن رشا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها برسالة غزل وصورة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين هنا شيحة وحلا شيحة، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتهم بصورة من دولاب الذكريات، ظهرت فيها هنا وحلا شيحة فى مرحلة الطفولة بجوار والدتهما التى تحمل رشا.

وكتبت رشا شيحة على الصورة التى نشرتها بحسابها الشخصى بموقع إنستجرام " Mammy.. كلام ما بيعبرش عن قيمتك عندي، الحنان والعطاء والقلب الشغوف، والسيدة البسيطة العظيمة، المثقفة البسيطة، بحبك وكل عام وإنتي قريبة ولطيفة وخفيفة وأمي، مايا في بطن مامي في الصورة دي".

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وكان حصد الفيلم الإماراتى القصير أثل للفنانة حلا شيحة والمخرجة اليازية نهيان آل نهيان جائزتين، هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي، كما فاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واختار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

أثل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وشارك في التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا.