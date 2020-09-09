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شكرا لقرائتكم خبر عن أعلنوا انتهاء البرنامج.. شاهد كيف تغيرت عائلة كاردشيان منذ 2007 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عائلة كاردشيان عن انتهاء برنامجها العام المقبل بعد 20 موسمًا على شاشة التلفزيون، وعلى الرغم من أن الكثير من الأشياء قد تغيرت بالنسبة للعائلة الشهيرة خلال الـ 14 عامًا الماضية ، إلا أنه لم يتطور شيء مثل مظهر الأخوات كاردشيان بعد الكثير من عمليات التجميل، وبرنامج Keeping Up With The Kardashians، ، الذي سيبث منه الموسم الأخير في أوائل العام المقبل ساعد في جعل كيم وأخواتها كورتني ، كلوي ، كايلي وكيندال من اشهر الأسماء في العالم، كما ساعد علي إطلاق أسمائهم في أهم المجالات، مثل الأزياء والجمال.
وفي هذا السياق شاهد كيف تغير مظهر نساء كاردشيان منذ 14 عام حتى الان.
صورة لعائلة كاردشيان قبل 14 عام
عائلة كاردشيان بعد 14 عام من بدء البرنانج
كايلي 2007
كايلي 2020
كلوى 2019
كلوى في 2007
كوتني كاردشيان 2007
كورتني كاردشيان بعد عمليات التجميل
كيم كاردشيان بعد 14 عام من ظهورها
كيم كاردشيان خلال 14 عام من التجميل
كيندال 2007
كيندال 2019
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