شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تسير على خطى تايلور سويفت وتخطط لإطلاق فيلم وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط النجمة العالمية كاتى بيرى لإصدار فيلم وثائقى يشمل العديد من الجوانب و المحطات "المثيرة" من حياتها وذلك على خطى صديقتها النجمة العالمية تايلور سويفت ، و هو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأسعد قطاعا كبيرا من محبيها وعشاقها.

كشفت المغنية التى أطلقت مؤخرا ألبومها الخامس "Smile" ، أنها كانت تقوم بتجميع لقطات منذ فترة تواجدها فى الاستوديو إضافة الى لقطات من حفلاتها ، وذلك منذ إصدار ألبومها السابق "Witness".

قالت كاتى بيرى لصحيفة ديلى ستار: "فى البداية كانت هناك فكرة حول طرح عمل يوثق بعض الاحداث ، ولكن مع مرور الوقت تصبح القصة أكثر جاذبية " ، و استكملت كاتى كلامها مؤكده أن لديها لقطات لا تصدق وهى دائما تقوم بتوثيق اللحظات " .

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واعترفت كاتى بيرى أنها استلهمت فكرة الفيلم الوثاقى من " Miss Americana " و هو الفيلم الوثائقى المذهل لتايلور سويفت الذى عرض إلى Netflix فى وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن النجمة العالمية كاتى بيرى استقبلت مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم الأسبوع الماضى، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد" ، وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلوم Daisy Dove Bloom.

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.