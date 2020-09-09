شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "أحن لمسة فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلاد والدتها ندى متمنية لها المزيد من السعادة في حياتها، مؤكدة أن والدتها علمتها منذ الصغر الطيبة والبساطة والحب.

وكتبت حلا عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" ندودة كل سنة و انتي طيبة و بصحة و بخير يا أجدع ست و أطيب أم لو فيا طيبة زي ما بيقولوا و ضحكة من القلب و بساطة تبقي منك يا أمى انتي زرعتي جوانا البساطة و الحب و الطيبة و النقاء اللي مبقاش موجود قوي الايام دى حبيبتي يا أحن لمسة في الدنيا كلها بحبك يوم ٩/٩ أجمل يوم لأنه يوم ميلادك".



والدة حلا شيحة

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وكان حصد الفيلم الإماراتى القصير أثل للفنانة حلا شيحة و المخرجة اليازية نهيان آل نهيان جائزتين، هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي، كما فاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيداً عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واختار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

أثل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وشارك في التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا.