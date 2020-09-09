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شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لسكوت ديسيك بعد الإعلان عن انتهاء برنامج KUWTK فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من إعلان عائلة كاردشيان فى بيان أن الموسم المقبل من برنامج " Keeping Up with the Kardashians " أو " KUWTK " الشهير سيعرض فى بداية عام 2021 ، التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" عدة صور لنجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك الذى كان جزءا من البرنامج الشهير .
ظهر سكوت ديسيك وهو يتجول في كالاباساس بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان يبدو أن سكوت لا يبالي بالخبر الذي صدم الكثير من متابعي البرنامج الشهير .
يذكر أنه جاء فى البيان الذى نشرته عائلة كاردشيان : " بعد 14 عام ، و 20 موسم ، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات ، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات ، خلال الأوقات الجيدة ، والأوقات السيئة ، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد ، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق.
شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة ، والأهم من ذلك ، شكر خاص جدا لرايان سيكريست لإيمانه بنا ، لكوننا شريكا لنا ، وفريق الإنتاج لدينا فى Bunim / Murray ، الذين أمضوا ساعات لا تحصى فى توثيق حياتنا ، و من المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021.
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