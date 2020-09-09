شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تزيل الستار عن بوستر أغنيتها الجديدة قط وفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الديفا سميرة سعيد، بوستر أغنيتها السنجل الجديدة "قط وفار"، منذ قليل، لتزيل الستار عن ملامح العمل المقبل، والتى ظهرت خلاله بنيو لوك جديد حيث صممت شعرها على طريقة "الكيرلى" لتظهر على غير عادتها فى أعمالها السابقة.

ونشرت الديفا صورة أغنيتها الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن وصولها غداً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.

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فيما شاركت فى أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.

فيما طرحت الديفا سميرة سعيد مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وإخراج نضال هانى.