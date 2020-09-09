شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيت بلانشيت بفستان أنيق فى العرض الأول لـDi Yi Lu Xiang بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعتبارها رئيس لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائى، من المؤكد ستلفت كيت بلانشيت الأنظار وذلك عندما وصلت على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلمDi Yi Lu Xiang (Love After Love) ، وظهرت كيت بمنتهى الأناقة من خلال فستان روز شيفون مع سترة سوداء بسيطة، وما ميز التصميم، تداخل السترة مع الفستان.



كيت بلانشيت في مهرجان فينيسيا



كيت بلانشيت في مهرجان فينيسيا



كيت بلانشيت في مهرجان فينيسيا

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كيت بلانشيت في مهرجان فينيسيا

وكشف مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ77 عن أعضاء لجنة التحكيم التى تضم النجمة كيت بلانشيت كرئيسة للجنة وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوغ، والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاغويا ، وصانعة الأفلام الألمانية كريستين بيتزولد والمخرج الروماني كريستي بويو والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.

وقال منظمو مهرجان البندقية السينمائى إن نسخة هذا العام ستشمل اختيارات أقل وهناك بعض التغييرات التي أصبحت ضرورية نتيجة للبروتوكولات الصحية التي فرضتها حالة الطوارئ COVID-19.

وأكد المنظمون أن الإمتثال للتدابير التي يتطلبها الوباء وأهمها التباعد الاجتماعي، وسيكون العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي أقل، وسيشمل برنامج هذا العام الأقسام التنافسية Venezia 77 و Orizzonti ، جنبًا إلى جنب مع قسم Out of Competition المعتاد، بالإضافة إلى Biennale College Cinema.

لكن النسخة الـ 77 من مهرجان البندقية لن يكون بها قسم Sconfini "بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد للعروض المتكررة للأفلام في الأقسام الرئيسية، ويتضمن برنامج Sconfini عادةً الأفلام الفنية والأعمال التجريبية والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج الوسائط المتعددة.