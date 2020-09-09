هكذا بدت نور اللبنانية بعد 18 ساعة تصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها بصورة حديثة لها، كشفت أنها التقطتها بعد 18 ساعة من تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم".

الفنانة اللبنانية بدت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، بملامح مجهدة، وذلك بعد هذا المجهود الكبير.

نور أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "صباح عصيب جدا بعد 18 ساعة من التصوير، لا استطيع الانتظار حتى أعود للمنزل".

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ومسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور، ودينا فؤاد، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، حازم سمير، وكريم عبد الخالق، واسلام جمال، ورنا رئيس، ومحمد شاهين.

وتدور أحداث مسلسل "جمال الحريم" حول الجن والدجل والشعوذة، وهو مأخوذ من قصص حقيقية".

يذكر أن الفنانة اللبنانية نور قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور، وإدوارد، ورحاب الجمل، ودنيا عبدالعزيز، وصفاء الطوخي، وسلوى عثمان، ومحمد مهران، وريم سامي، وغيرهم.