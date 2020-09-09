زكي فطين عبدالوهاب: عمري ما احترمت الفلوس.. وأبويا مات مفلس

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب أنه ورث عن والده المخرج فطين عبدالوهاب عدم احترامه للأموال.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "أنا عمري ما احترمت الفلوس، ورثت ده عن أبويا الله يرحمه".

وأضاف: "عمل 53 فيلم في أقل من 20 سنة، وأجره كان الأعلى بين المخرجين، لأن أغلب أفلامه كانت box office hits، وعلى سبيل المثال فيلم "(ابن حميدو) اتكلف 18 ألف جنيه، وجاب 68 ألف جنيه.. ده كان رقم كبير قوي وقتها".

وتابع: "ورغم ده أبويا مات مفلس، لكن قيمته الفنية هتفضل لحد يومنا، واسمه سيظل خالدا إلى أبد الأبدين، هو وآخرين مثله، وده أكبر وأجمل إنجاز".

زكي فطين عبدالوهاب

وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد هاجم مؤخرا رواد الساحل الشمالي والجونة، ووصفهم بأنهم يعيشون في "فشخرة".

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الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص بموقع "الفيس بوك": "أنا عندي 64 سنة، جيل الستينات عشان أكون واضح، أنا مش عارف ولا فاهم إيه "الفشخرة" والتعالي اللى عايشين فيه رواد الساحل الشمالي والجونة الأيام دي؟".

وتابع: "أنا أنتمي لعائلة غنية ومشهورة، ومع ذلك كنت بركب الميكروباص من جاردن سيتي لنادي الجزيرة، وبناكل كشري في باب اللوق ودى كانت متعة بجد، عشان بنحتك بالطبقة الحقيقية للشعب".

واستطرد: "وأخويا لما دخل الجامعة أمي جابت له عربية " فيات ١٢٨" مع إنها كانت ممكن تجيب له عربية "مرسيدس" والمصيف كان بين 3 أماكن "المعمورة والمنتزه شاطئ وبار عايدة وبيانكي العجمي"، والخدم كانوا بينزلوا معانا بعد فترة الغدا في نفس الشاطيء اللي كنا بننزل فيه".

وأضاف: "عمري ما شوفت البذخ والتعالي والألاطة اللي بشوفها اليومين دول، الناس كانت أبسط بكتير، على فكرة أنا مش" ناصري النزعة"، أنا بس عشقت الفترة دي، ولسه عايش على ذكراها".

يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب هو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد، والمخرج الراحل فطين عبدالوهاب.

زكي فطين عبدالوهاب