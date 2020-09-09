هل خضعت جينيفر أنيستون لعملية تجميل للزواج من براد بيت؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - نفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، كل ما تردد عن إجرائها سلسلة عمليات تجميل، من أجل الاستعداد للزواج من براد بيت خلال الفترة المقبلة.

وتزوج براد بيت من جينيفر أنيستون حتى عام 2005، ولمدة 4 سنوات، قبل أن ينفصلا بسبب علاقته وقتها مع أنجلينا جولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جينيفر أنيستون، أنها لم تقم بأي عملية تجميل من أجل الزواج من براد بيت، لأن القصة ليس لها أي أساس من الصحة.

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جينيفر أنيستونوكشفت تقارير صحفية، أن نجمة مسلسل فريندز الشهيرة، انفقت نحو مليون دولار أمريكي، من إجراء عملية تحسين البشرة، وإزالة الدهون.

وأوضحت أن جينيفر أنيستون دفعت 10 آلاف دولار، من إجراء عملية حقن لبشرتها، لإزالة التجاعيد، خاصة أنها تخطت الـ 51 عاما.

وربطت عدد من التقارير في الفترة الماضية، بين براد بيت وجينيفر أنيستون، خاصة مع كثرة المقابلات الودية التي جمعت بينهما.