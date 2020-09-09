حلا الترك تثير الجدل بأحدث إطلالاتها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جدلا واسعا بين جمهورها، وذلك بعدما نشرت صورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.

الفنانة البحرينية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بشعر أصفر، وشفتين منتفختين.

عدد كبير من جمهور حلا الترك لاحظوا تغير ملامحها، وتسائلوا عما كانت قد خضعت لعمليات تجميل، مؤكدين أنها كانت أجمل وأكثر براءة من قبل.

وكانت الفنانة البحرينية حلا الترك قد احتفلت مؤخرا بنجاحها وتخرجها من الثانوية العامة، ونشرت مجموعة صور لها وهي ترتدي زي التخرج.

الفنانة البحرينية وجهت الشكر لمدرسته ومدرسيها ولجدتها السيدة مها الترك، حيث كتبت: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمدلله دائماً وابداً. و هنا تنتهي رحلتنا الدراسية في مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، "١٥" سنة مرت على خير".

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وأضافت: "شكرا مدرستي وشكرا معلميني ومعلماتي بلا استثناء، شكرا عائلتي جميعكم على تعبكم ووقفتكم معاي، شكرا يدتي الاستاذة مها الترك من كل قلبي على كل شي سويتيه في حقي و اتمنى اني بيضت ويهج والله قدرني".

الفنانة البحرينية وجهت الشكر أيضا لزميلاتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "ومن كل قلبي أشكر بنات الصف وربعي كلهم على حبهم الصادق ووقفتهم معاي في كل شي امون، آمنه، زهرا،نور، ليليا و حسن يونس".

وكان المنتج محمد الترك قد حرص على تعويض ابنته حلا عن عدم تواجده معها في يوم تخرجها، بأن أحضر قالب تورتة كتب عليه: “مبروك التخرج ابنتي الغالية حلاوتي”.