هند صبري الوجه العربي لهذه الماركة الإيطالية

متابعة بتجــــــــــــرد: اختارت دار الأزياء الإيطالية الكبيرة ETRO النجمة هند صبري، لتكون الوجه العربي الوحيد لحملة الماركة الشهيرة الجديدة. وستروّج هند صبري لحقيبة ETRO الشتوية الجديدة التي أطلق عليها الدار اسم Pegaso bag وذلك مع مجموعة من المشاهير العالميين. الجدير بالذكر أن اللقاء الأول بين هند ودار الأزياء الشهيرة كان أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي تزينت فيه هند بإطلالات من توقيع ETRO.

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