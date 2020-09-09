حلا الترك تصدم الجمهور بإطلالتها الجديدة.. هل تغيرت ملامحها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: لفتت النجمة البحرينية حلا الترك الأنظار والعيون إليها بعد ظهورها بلوك جديد عبر حسابها في انستغرام.

ونشرت حلا صورة لها ظهرت فيها معتمدةً لون الشعر الأشقر البلاتيني، بعد اعتمادها لوت الشعر البني الطبيعي لفترة طويلة.

وانهالت تعليقات جمهور السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم بإطلالة حلا الجديدة مؤكدين أن اللون الجديد يليق بها، بينما اعتبر البعض أنها لم توفق في اختيار اللون الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.

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لفتت النجمة البحرينية حلا الترك الأنظار والعيون إليها بعد ظهورها بلوك جديد عبر حسابها في انستغرام.

ونشرت حلا صورة لها ظهرت فيها معتمدةً لون الشعر الأشقر البلاتيني، بعد اعتمادها لوت الشعر البني الطبيعي لفترة طويلة.

وانهالت تعليقات جمهور السوشيال ميديا الذين أبدوا إعجابهم بإطلالة حلا الجديدة مؤكدين أن اللون الجديد يليق بها، بينما اعتبر البعض أنها لم توفق في اختيار اللون الجديد الذي جعلها تبدو أكبر سناً.