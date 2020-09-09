المباريات الـ 8 الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على “شاهد”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مجموعة MBC” عن حيازتها على الحقوق الرقمية (digital rights) لبث المباريات الـ 8 الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر منصة “شاهد” المنضوية تحت مظلة المجموعة. الجدير ذكره أن المباريات الـ 8 الأخيرة التي تقام في الرياض بدون جمهور – بسبب فيروس كورونا – هي جزء من الجولة الثلاثين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيتم بثها مساء اليوم التاسع من سبتمبر 2020، في تمام الساعة 05:35 مساءً بتوقيت غرينتش، 08:35 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، 07:35 مساءً بتوقيت القاهرة. أما جدول المباريات فهو كالتالي: الفيصلي × أبها الأهلي × الرائد الهلال × الشباب النصر × الاتفاق العدالة × الإتحاد ضمك × الفتح التعاون x الفيحاء

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