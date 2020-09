كيم كرداشيان تعلن نهاية برنامج تلفزيون الواقع

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان متابعيها بإعلان نهاية برنامج عائلتها الذي يعرض بشكل متواصل ومن دون توقف منذ 14 عاماً.

وجاء هذا الإعلان من خلال تعليق على صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وكتبت: “إلى متابعينا المذهلين، بأسى أخذنا قرارنا الصعب كعائلة بأن نقول وداعاً لـKeep Up With The Kardashians”.

وأضافت: “بعد 14 عاماً و20 موسماً ومئات المشاهد والكثير من البرامج الرديفة نشعر بالامتنان تجاهكم جميعاً لأنكم شاهدتمونا في الظروف الجيدة والصعبة، حين فرحنا وحين بكينا، في علاقاتنا وطرق تعاملنا مع أولادنا. ونحن سنحتفظ بالذكرى العزيزة إلى الأبد”.

وتابعت: “شكراً لآلاف الأشخاص والشركات وكل من شكل جزءًا من هذه التجربة وشكراً لـRyan Seacrest التي وثقت بنا. شكراً لفريق الإنتاج الذي أمضى ساعات طويلة وهو يوثق لحظات حياتنا”.

واشارت إلى أنه سيتم بث الموسم الأخير من البرنامج في بداية العام المقبل. وختمت: “لولا أسرة كرداشيان لما كنت ما أنا عليه اليوم. أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدنا ودعمنا خلال 14 عاماً. مع الحب والامتنان”.