إيرادات الثلاثاء.. "توأم روحي" الأول و"الفلوس" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

موسم سينمائي ضعيف، تعيشه دور العرض، بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ لم تستقبل القاعات أفلامًا جديدة، سوى فيلم "الغسالة"، وفيلم "توأم روحي"، وفيلم "الحوت الأزرق"، ويتنافسوا على إيرادات شباك التذاكر مع فيلمين قديمين من مواسم سابقة، هما: "لص بغداد"، "الفلوس"، في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.

الأفلام الخمسة، حققت أمس الثلاثاء 8 سبتمبر، إيرادات قُدرت بـ279 ألفا و815 جنيها، وزعت على النحو التالي..

توأم روحي

احتل المركز الأول فيلم توأم روحي، محققا 198 ألفا و965 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

حصل فيلم "الغسالة"، على المركز الثاني، بعد تحقيقه 75 ألفا و535 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.

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الحوت الأزرق

في المركز الثالث جاء فيلم "الحوت الأزرق"، محققًا 2478 جنيها.

"الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.

لص بغداد

واحتل المركز الرابع فيلم "لص بغداد"، وحقق 1421 جنيها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

الفلوس

وفاز بالمركز الخامس فيلم "الفلوس"، بعد تحقيقه 1416 جنيها.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.