وفاء عامر تطلب من جمهورها الدعاء للفنان جمال يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة وفاء عامر صورة للفنان جمال يوسف عبر حسابها الخاص على انستجرام وطلبت من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم، وكتبت: "الرجاء الدعاء للزميل العزيز جمال يوسف بالشفاء العاجل بأمر الله". يذكر أن يوسف أعلن إصابته بسرطان البلعوم، بعد أن نشر المخرج تامر حمزة صورة له وطالب جمهوره بالدعاء له.

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