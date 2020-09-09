زكي فطين عبد الوهاب يكشف تكلفة فيلم "ابن حميدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان زكي فطين عبدالوهاب، جمهوره منشورا عبر حسابه الخاص على فيسبوك كشف فيه إنّه ورث عن والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، عدم احترام الفلوس، وقال:"عمري ما احترمت الفلوس، ورثت ده عن أبويا الله يرحمه".

واستكمل: "عمل 53 فيلم في أقل من 20 سنة، وأجره كان الأعلى بين المخرجين، لكن أغلب أفلامه كانت box office hits، وعلى سبيل المثال فيلم "(ابن حميدو) اتكلف 18 ألف جنيه، وجاب 68 ألف جنيه".

واختتم: "ده كان رقم كبير قوي وقتها، ورغم ده أبويا مات مفلس، لكن قيمته الفنية هتفضل لحد يومنا، واسمه سيظل خالدا إلى أبد الأبدين هو وآخرين مثله، وده أكبر وأجمل إنجاز"

وأعلن الفنان الكبير عن تعرضه لأزمة صحية عقب إصابته بالسرطان.