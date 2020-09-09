محمد رمضان ينشر فيديو من رحلته على متن طائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستجرام أثناء عودته إلى مصر على متن طائرة خاصة. ويعود رمضان من دبي عقب تصوير أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، والتي تخطى عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" 4 ملايين مشاهدة. ويستعد رمضان لتقديم مسلسل "موسى" خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، للمخرج محمد سلامة الذي أعلن عن بدء العمل والاستعدادات لتصويره، من تأليف ناصر عبد الرحمن.

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