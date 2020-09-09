تراند اليوم : بالفيديو.. أحمد حلمي يكشف رد فعل منى زكي بعد اعترافه بحبها

كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن مواقف لم يكشف عنها من قبل خلال برومو برنامج صاحبة السعادة والذي سينطلق الأسبوع المقبل.

وأبرز هذه التصريحات ما قاله عن زوجته الفنانة منى زكي بشأن ردة فعلها عندما اعترف لها بأنه يحبها حيث قال: "قابلتها وقولتلها بقولك إيه أنا بحبك بصتلي كده وراحت ضاحكة وجريت من قدامي".

وكشف أحمد حلمي، عن كواليس من طفولته، مشيرًا إلى أنه فعل حوادث عدة لم تعرفها والدتها حتى الآن وعندما تسمعها ستصدم بما يقوله، بينما كشف عن حياته الأسرية وعلاقته بأبنائه في المنزل، بينها أول يوم قررت فيه ابنته "لي لي" دخول المطبخ لصناعة "الكيك".

والمعروف أن الفنان أحمد حلمي، من الفنانين القلائل الذين لا يظهرون في الإعلام، غير أنها استطاعت أن تحظى بهذا اللقاء الذي قابله أحمد حلمي بقوله بأنه سعيد وفخور مع صاحبة السعادة.