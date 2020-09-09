ميشيل أوباما قاومت إلقاء زوجها باراك من النافذة في إحدى لحظات زواجهما الصعبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - كل الأزواج حتى الأقوياء والمشاهير منهم يمرون بظروف صعبة جداً خارج السيطرة أحياناً ،والسبب أنهم رغم قوتهم السياسية أو الإجتماعية ونفوذهم وقوة تأثيرهم في الملايين بشر،يمرون كغيرهم بلحظات ضعف،فهل يستسلمون كالآخرين؟

السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما ،زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كشفت بصراحة أنها كادت يوماً تلقي بزوجها من النافذة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت ميشيل أوباما في حديث وجهته إلى الأزواج الجدد: "أنا وباراك كان زواجنا يمر بأوقات صعبة".

وترى السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما: أن اختيار الزوج أو الزوجة يشبه اختيار فريق كرة السلة، مضيفة: "إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي، فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقاً".

وتابعت: "في أوقات كثيرة فكرت بدفع باراك من النافذة. أقول ذلك لتعرفوا أنه سيمر عليكم أوقات عصيبة خلال الزواج، لكن ذلك لا يعني الإستسلام".

وأكملت ميشيل: "أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم ".

وأضافت: "أن الأزواج الشباب عندما يكون لديهم أطفال صغار يكافحون التعب والتوتر والعمل الشاق ويتخلون لا إرادياً عن علاقتهما الطبيعية مع بعضهما البعض".



وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات

باراك أوباما



وتابعت ميشيل كلامها عن زوجها باراك قائلة: "وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات ،وقد وفى بوعده".

وختمت ميشيل أوباما كلامها بتأكيد أن سر نجاحهما كزوجين أن زواجهما قوي جداً.

وسيحتفل الزوجان باراك وميشيل أوباما اللذان التقيا عام 1989،وأحبا بعضهما من النظرة الأولى،وتزوجا رسمياً عام 1992، بعيد زواجهما ال28 الشهر المقبل يوم 3 تشرين الأول- أكتوبر من العام 2020 الجاري.

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