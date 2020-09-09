مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح الباب لاستقبال أفلام دورته السابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فتح باب استقبال الأفلام لدورته السابعة المنتظرة إقامتها شهر ابريل من العام 2021، ويتم تقديم الأفلام عبر الموقع الرسمي للمهرجان على شبكة الانترنت فقط.

شعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام في الفترة من اليوم وحتى 15 نوفمبر المقبل، بشرط أن يكون الفيلم من إنتاج عام 2019 أو 2020.

كما قررت إدارة المهرجان ألا تزيد مدة الفيلم عن 30 دقيقة ويكون مترجما للإنجليزية، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

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يقبل المهرجان الأفلام الروائية والتسجيلية وأفلام التحريك، ولا تُقبل الأفلام التي سيتم بثها أو توفيرها بشكل كلي أو جزئي على أية قناة تليفزيونية أو عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك أو أية وسيلة عرض عامة، قبل اختتام الدورة السابعة والتي ستنتهي يناير 2021.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام في شهر أبريل من كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، ويمنح جائزة تحمل اسم "هيباتيا" وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، تقديرًا لمشواره الفني الكبير.

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