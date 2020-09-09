رنا سماحة تطرح كليب "7 رجالة" .. فيديو وصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - طرحت نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة أغنية “7 رجالة” التي تحمل اسم ألبومها الجديد، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، وحققت 12 ألف مشاهدة في يوم واحد، بعكس الأغنية السابقة "100 مليون عاملة" التي حققت 125 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط.

رنا سماحة وبوستر ألبوم 7 رجالة

أغنية " 7 رجالة" من كلمات محمد مصطفى ملكن، وألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، واشرف على إطلالتها شقيقتها رودي سماحة، وتقول كلمات الأغنية: لخبطلي أفكاري.. كل اللي أنا مقتنعه بيه غيرته في ثواني.. أول ما شفتك يعني ليه شكلي بقى وحش جدًا.. الناس بقوا ييشمتوا فيا وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب أنا للدرجة ديه ودي أخرة اللي يتريق.. يوم على حد أديني.. حبيت حب أهو جاب رأسي الأرض عملت أنا 7 رجالة في بعض وطلعت أي كلام بصراحة حببتني في حاجات.. طول عمري أنا مبحبهاش ووصلت معاك لدرجة.. بصراحة متخيلتهاش حالتي بقت يعني حرجة.. معرفش إيه بيحصل معاك مش بحسب أي حركة.. أو رد فعل أخده في هواك.

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يذكر ان رنا بدأت طرح أغاني ألبومها الجديد بطريقة منفردة، حيث يتم تقديم أغنية جديدة كل 48 ساعة، ويتكون ألبومها من 10 أغانٍ، هي عندي الجرأة، وتتر النهاية، خانت نفسها، حياتي تخصني، بقيت شبهك، قلبي معلم، نقطة ضعف، اسمه إيه، و100 مليون عاملة.

وتعاونت سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد علي موسى، هاني صارو، أحمد حسن راؤول، علي عبد السلام، شادي جابر، محمد الصاوي، مدين، محمد فخراني، محمد شفيق، نادر حمدي، أحمد عبد السلام، حازم السعيد، وطارق توكل.

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