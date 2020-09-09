ليلة طربية من الزمن الجميل في الأوبرا

تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لحفل غنائي ساهر، لباقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والغنائية والثقافية.

يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر، على مسرح النافورة المكشوف، في الساعة الـ 8

والنصف مساءً، بقيادة موسيقية من الموسيقار صابر القصبجي، ومجموعة من أصوات الأوبرا الطربية، أبرزهم"غادة أدم، مي حسن، آيات فاروق، سامح منير، أشرف زايد"، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةو الغنائية،بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.