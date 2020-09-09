تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لحفل غنائي ساهر، لباقة من أجمل أغاني الزمن الجميل، في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والغنائية والثقافية.
يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر، على مسرح النافورة المكشوف، في الساعة الـ 8والنصف مساءً، بقيادة موسيقية من الموسيقار صابر القصبجي، ومجموعة من أصوات الأوبرا الطربية، أبرزهم"غادة أدم، مي حسن، آيات فاروق، سامح منير، أشرف زايد"، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 110 جنيه.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةو الغنائية،بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة طربية من الزمن الجميل في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.