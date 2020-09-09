أنغام تهنىء نجلها يحيى بعيد ميلاده

هنأت الفنانة أنغام، نجلها يحيى، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت أنغام صورة لنجلها، عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وانت طيب ياحبيبي،

فخورة بيك جدا يايحيى، عقبال مية سنة نجاح وصحة يا إبني العزيز".

يذكر ان أنغام قد طرحت مؤخراً كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، الذي حقق أكثر من

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مليون ونصف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:صابر كمال، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:تميم، والكليب من إخراج:عادل جمال.

بالإضافة إلى استعدادها لطرح ألبومها الخليجي الجديدة "مزح"، وذلك نهاية سبتمبر الجاري، الذي يأتي بعد عامين من ألبوم "راح تذكرني"، الذي لاقى نجاح جماهيري كبير.