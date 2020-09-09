غداً.. حفل موسيقي لـ عمر خيرت في الأوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لحفله الموسيقي المنتظر في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.

يُحيي خيرت 3 ليالٍ موسيقية بداية من غد الخميس الموافق 10 سبتمبر ، والتالي يوم الجمعة 11 سبتمبر،

وختامها يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وذلك على مسرح النافورة المفتوح بالأوبرا، في تمام الساعة الـ8 والنصف، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 610 جنيهات.

Advertisements

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا

كبيرًا من أنشطتها الفنيةو الغنائية،بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.