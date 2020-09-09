أعلنت الديفا سميرة سعيد، عن تفاصيل أغنيتها الجدية "قط وفار"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كشفت سميرة عن فريق عمل الأغنية، قائلة:"كلمات:عبد الحميد حباك، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:النابلسي"، وسيتم طرحها غداً مع حفلها الغنائي "أون لاين".
وظهرت سميرة في الصورة الدعائية للأغنيةبلوك شبابي جريء، بعدسة المصور أمين إسماعيل، حيث غلب اللون الأحمر على اطلالتها مع شعر أسود قصير مموج، أعطاها مظهر شبابي عصر، وملائم لموعد طرح الأغنية الصيفي.
تستعد سميرة لحفلها الغنائي الأول بتقنية "أون لاين"،
يذكر أن سميرة قد طرحت مؤخراً أغنية "لما كنا صغيرين"، والذي طرح كـ تتر غنائي للمسلسل الرضاني الذي حمل نفس الإسم، والذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة شبابية جريئة..سميرة سعيد تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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