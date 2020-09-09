بإطلالة شبابية جريئة..سميرة سعيد تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

أعلنت الديفا سميرة سعيد، عن تفاصيل أغنيتها الجدية "قط وفار"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كشفت سميرة عن فريق عمل الأغنية، قائلة:"كلمات:عبد الحميد حباك، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:النابلسي"، وسيتم طرحها غداً مع حفلها الغنائي "أون لاين".

وظهرت سميرة في الصورة الدعائية للأغنية

بلوك شبابي جريء، بعدسة المصور أمين إسماعيل، حيث غلب اللون الأحمر على اطلالتها مع شعر أسود قصير مموج، أعطاها مظهر شبابي عصر، وملائم لموعد طرح الأغنية الصيفي.

تستعد سميرة لحفلها الغنائي الأول بتقنية "أون لاين"،

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الذي سيذاع عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وذلك مساء غد في تمام الساعة الـ 8 والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن سميرة قد طرحت مؤخراً أغنية "لما كنا صغيرين"، والذي طرح كـ تتر غنائي للمسلسل الرضاني الذي حمل نفس الإسم، والذي حقق أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.