ويل سميث بين خيانة زوجته وفضائح ابنته

بعد فترة من الجدل الذي أثارته زوجته بكشفها عن خيانتها له، فضيحة جديدة تلاحق النجم العالمي ​ويل سميث​، على لسان عارضة الأزياء الشهيرة ​تريشا بايتاس​، التي هاجمت سميث وعائلته، زاعمةً أسراراً فاضحة.

وجاء كلام بايتاس هذا من خلال مقطع فيديو نشرته للدفاع عن اليوتيوبر ​شين داوسن​ الذي اتهم بالتحرش بـ ​ويلو سميث​ ابنة ويل سميث بعد انتشار مقطع فيديو له يقوم بحركات بذيئة أمام صورتها.

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وقالت بايتاس :"ماذا عن ابنتك حينما كانت عارية فوق السرير إلى

جانب حبيبها بعمر الـ13؟!.. اقلقي على زوجك الخائن الذي أقام علاقة مع الراقصين خاصتي دون رغبة منهم، ما رأيك في الحديث عن ذلك؟.

وكانت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث، اعترفت بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

ولد النجم العالمي ويل سميث 25 سبتمبر 1968، نجح في العديد من الادوار التليفزيوينة والافلام والأغاني.

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في أواخر عام 1980، حقق سميث شهرة متواضعة كمغني راب

تحت اسم "الأمير الحيوي"، وزادت شعبيتة بشكل كبير عام 1990،عندما مثل في المسلسل التلفزيوني الشعبي أمير بيل إير الحيوي، الذي استمر عرضه لمدة ست سنوات تقريبًا على القناة الأمريكية "إن بي سي"، وانتشر باستمرار في قنوات مختلفة.

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في منتصف 1990، انتقل ويل من البرامج التلفزيوينة إلي الأفلام، وتألق في عدة أفلام واسعة الصيت، ويعتبر الممثل الوحيد الذي مثل 8 أفلام علي التوالي، والتي وصلت إجمالي إيراداتها إلي أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر.

في عام 2007 وصفته مجلة نيوزويك بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود. تم ترشيحه لأربع جوائز غولدن غلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل علي أربع جوائز غرامي.