ماجد المصري يهنئ نجله بعيد ميلاده

احتفل الفنان ماجد المصري، بعدي ميلاد نجله أدهم المصري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر المصري صورة مع نجله، وعلقعليها قائلاً:"عيد ميلاد سعيد دوما"، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام".
يذكر أن أحدث أعمال ماجد الدرامية من خلالمسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض الآن على إحدى القنوات الفضائية، من بطولة "نسرين طافش، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، ندى موسى"، ومن تأليف: فداء الشندويلي، إخراج: سميح النقاش.
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