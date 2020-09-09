ماجد المصري يهنئ نجله بعيد ميلاده

احتفل الفنان ماجد المصري، بعدي ميلاد نجله أدهم المصري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر المصري صورة مع نجله، وعلق عليها قائلاً:"عيد ميلاد سعيد دوما"، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام". عليها قائلاً:"عيد ميلاد سعيد دوما"، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام". Advertisements يذكر أن أحدث أعمال ماجد الدرامية من خلال مسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض الآن على إحدى القنوات الفضائية، من بطولة "نسرين طافش، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، ندى موسى"، ومن تأليف: فداء الشندويلي، إخراج: سميح النقاش. مسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض الآن على إحدى القنوات الفضائية، من بطولة "نسرين طافش، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، محمد علي رزق، ندى موسى"، ومن تأليف: فداء الشندويلي، إخراج: سميح النقاش.

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